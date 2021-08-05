Первый тяжелоатлет-трансгендер планирует завершить карьеру

Бывший спортсмен, а ныне спортсменка Лорел Хаббард заявила, что не считает свое выступление историческим.

Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпиады Лорел Хаббард может завершить карьеру, сообщает zakon.kz.

Бывший спортсмен, а ныне спортсменка Лорел Хаббард заявила, что не считает свое выступление историческим, передает RTE.

По словам 43-летней Хаббард, для нее важно было участвовать в Олимпиаде, и чтобы ее воспринимали, как спортсменку.

Она добавила, что ей было непросто соревноваться с соперницами, которые были моложе ее на 20 лет.

Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно. Пора задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни. Лорел Хаббард

Лорел Хаббард выступала на Олимпиаде в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Она не сумела поднять штангу в трех подходах в рывке (120 кг и дважды - 125 кг) и завершила выступления досрочно.

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