Новые правила проведения таможенного досмотра вступают в силу

Они вводятся в действие с 8 августа.

С 8 августа вводится в действие приказ и.о.министра финансов РК об утверждении новых правил проведения таможенных досмотра и осмотра. Об этом напомнили в Департаменте госдоходов по Мангистауской области, передает zakon.kz.

Как отмечается, формы актов таможенного досмотра (осмотра), заполняемые по результатам проведения таможенного досмотра, установлены решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года.

При выборе объектов и форм таможенного контроля используется автоматизированная система управления рисками.

Решение о проведении таможенного досмотра принимается руководителем структурного подразделения, уполномоченного на его проведение, либо органа госдоходов (в случае их отсутствия замещающим лицом), на основании служебной записки уполномоченного на проведение таможенного досмотра должностного лица, за исключением случаев, когда основанием для его проведения являются сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, либо по результатам проведения таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотрового комплекса таможенным органом отправления на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка проставлен штамп "Контроль ИДК, под подозрением", или в информационные системы органов государственных доходов внесены сведения, указывающие на необходимость проведения таможенного досмотра.

Основанием для проведения таможенного досмотра (осмотра) является:

1. При проведении таможенного досмотра:

сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного досмотра;наличие штампа "Контроль ИДК, под подозрением" на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка, и/или сведений в информационной системе органов государственных доходов о необходимости проведения таможенного досмотра, проставленных по результатам проведения таможенного контроля с использованием ИДК таможенным органом отправления;

наличие информации о потенциальном риске (ориентировке) от правоохранительных и специальных государственных органов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или зарубежных стран, с которыми имеются международные соглашения об обмене информацией в таможенных целях, РК;необходимость идентификации товаров при таможенной очистке в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры, предусмотренными законодательством ЕАЭС и РК, за исключением таможенных процедур "Свободная таможенная зона" и "Свободный склад";

наличие признаков несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС и РК, ставших известными уполномоченному должностному лицу при применении иных форм таможенного контроля, предусмотренных Кодексом.

2. При проведении таможенного осмотра:

сработавшие профили риска автоматизированной системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного осмотра.

Что делать при получении извещения органов госдоходов

С 21 июля Комитет государственных доходов запустил автозапуск извещений и уведомлений по результатам камерального контроля. Камеральным контролем охвачены нарушения по завышению зачета по товарам, импортированным с территории государств-членов ЕАЭС с уплатой НДС.

При выявлении нарушений по результатам камерального контроля со средней степенью риска направляется извещение, которое носит рекомендательный характер, за его неисполнение никакие меры не принимаются.

В связи с большим объемом данных, подлежащих рассылке, извещение направляется без вложения. При этом расшифровки к извещениям и уведомлениям отправляются по запросу налогоплательщиков на указанные электронные адреса.

Направление полной информации о допущенных нарушениях в виде приложения к извещениям и уведомлениям будет внедрено в рамках новых информационных систем.

В случае несогласия с указанными нарушениями согласно статье 96 Налогового кодекса налогоплательщик вправе предоставить пояснения на бумажном или электронном носителе.

Относительно нарушения по завышению зачета по товарам, импортированным с территории государств-членов ЕАЭС с уплатой НДС, КГД отмечает, что согласно пункту 2 статьи 401 Налогового кодекса в зачет НДС относится сумма по наиболее поздней из дат (дата платежа в бюджет или последняя дата налогового периода).

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