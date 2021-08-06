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Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана также стали гостями международного фестиваля национальной кухни стран региона.
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев посетили выставку национальных товаров. В экспозиции были представлены идеи, технологии, инновации в различных отраслях экономики, промышленное и производственное оборудование, продукция различных отраслей промышленности. Основной целью выставки является создание условий для демонстрации достижений в сфере инновационных технологий, обмена опытом, установления эффективного сотрудничества между потенциальными партнерами стран Центральной Азии, - говорится в сообщении.
Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана также стали гостями Международного фестиваля национальной кухни стран региона.
В завершении мероприятия главы государств посетили концерт.
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