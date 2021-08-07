Врач предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19

В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз).

У людей, которые переболели коронавирусом, может развиться инфаркт и инсульт, после которых человек может стать инвалидом, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

В исходе коронавирусной инфекции могут формироваться необратимые изменения в легких (фиброз), развиваться инфаркты и инсульты, которые могут приводить к инвалидизации пациентов,- сказала Плоскирева.

Она отметила, что у некоторых пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией независимо от того, потребовалась ли им госпитализация или нет, сохраняются длительное время различные клинические проявления, в том числе астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель.

У большинства пациентов такие изменения носят обратимый характер, уточнила Плоскирева.

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