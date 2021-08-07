Найден биомаркер тяжелого течения COVID-19

Американские ученые предложили сфингозин в качестве биомаркера, определяющего тяжесть COVID-19.

Уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию, заявили ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США). Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports, сообщает zakon.kz.

Они проверили почти 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, в разной степени переболевших COVID-19. Выяснилось, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями, пишет РИА Новости.

Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьезной предпосылкой к развитию признаков коронавирусных заболеваний. Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто переболел COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.

По мнению ученых, с помощью этого липида можно с точностью до 99% определять степень тяжести болезни. Сегодня подобные анализы считаются дорогостоящей процедурой, которую невозможно повсеместно использовать из-за сложного оборудования.

Однако авторы исследования уверены, что разработка теста на основе иммуноферментного анализа - вроде тех, что нужны для первичной диагностики ВИЧ - могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.

Среди прочего результаты работы помогут разделить различные группы пациентов и тем самым упростить задачу для дальнейших исследований.

Если нам удастся отделить бессимптомных пациентов от пациентов с симптомами, то сможем направить ресурсы и силы в сторону тех, кто более уязвим, - подытожили ученые.

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