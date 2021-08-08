Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 6700

На 8 августа лечение от КВИ продолжают получать 111 239 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 августа, сообщает zakon.kz.

На 8 августа лечение от КВИ продолжают получать 111 239 человек (107 348+ и 3891 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 633 пациента, на амбулаторном уровне - 80 606.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1918 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 405,• на аппарате ИВЛ - 196.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 августа 2021 года

6.08.2021 года зафиксировано 376 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 17 летальных исходов и 177 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 63 366, летальных случаев - 3887, выздоровевших - 55 588.

На 7 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 727 414 человек, вторым компонентом - 4 356 279.

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