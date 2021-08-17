Как казахстанцам вернуть ошибочно оплаченную госпошлину

Возврат государственной пошлины регламентируется статьями Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Правилами ведения лицевых счетов.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, как вернуть излишне или ошибочно оплаченную сумму государственной пошлины, какие нужно предоставить документы и в какой срок производится возврат денег, передает zakon.kz.

Возврат государственной пошлины регламентируется статьями Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Правилами ведения лицевых счетов, утвержденными приказом министра финансов РК от 27 февраля 2018 года №306.

В соответствии с п. 1 ст. 101 Налогового кодекса РК излишне уплаченными признаются уплаченные суммы государственной пошлины при условии подтверждения соответствующим уполномоченным государственным органом посредством электронной базы и (или) на бумажных носителях факта несовершения им действий (в том числе в результате отказа налогоплательщика от совершения действий до подачи соответствующих документов), для осуществления которых требуется уплата государственной пошлины. Согласно п. 3 ст. 108 Налогового кодекса РК, возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится налоговым органом на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата. пресс-служба КГД

Читайте также: Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится налоговым органом по месту ее уплаты на банковский счет налогоплательщика с соответствующего кода бюджетной классификации, на который была зачислена сумма государственной пошлины, в течение пяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат. пресс-служба КГД

Согласно п. 1 ст. 103 Налогового кодекса РК, ошибочно уплаченной суммой госпошлины является сумма, при перечислении которой допущена любая из следующих ошибок:

1) в платежном документе:

- неверно указан идентификационный номер налогоплательщика;

- вместо идентификационного номера налогового органа, по месту нахождения которого подлежит уплате сумма госпошлины, указан идентификационный номер другого налогового органа;

- текстовое назначение платежа не соответствует коду назначения платежа и (или) коду бюджетной классификации доходов;

2) ошибочное исполнение банком второго уровня или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежного документа налогоплательщика;

3) уплата произведена в налоговый орган, в котором налогоплательщик - отправитель денег не состоит на регистрационном учете;

4) налогоплательщик - отправитель денег не является плательщиком госпошлины.

Пунктами 2 и 3 ст. 103 Налогового кодекса РК предусмотрен возврат ошибочно уплаченной суммы госпошлины по:

1) налоговому заявлению налогоплательщика;

2) заявлению банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

3) составленному налоговым органом протоколу о причинах возникновения ошибочно уплаченной суммы госпошлины в случае выявления факта ошибки в течение пяти рабочих дней со дня:

- представления налогового заявления налогоплательщика, заявления банка второго уровня;

- поступления ошибочно уплаченной суммы госпошлины.

Таким образом, для возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины следует обратиться в орган государственных доходов по месту уплаты с предоставлением: налогового заявления по форме согласно приложению №15 к приказу министра финансов РК от 12 февраля 2018 года №160; подтверждающего документа от уполномоченного государственного органа, в который были поданы документы, являющиеся основанием для возврата. пресс-служба КГД

Также, как отметили в ведомстве, налоговое заявление на проведение возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы госпошлины можно направить в электронном виде через web-приложение КГД "Кабинет налогоплательщика", портал "Электронного правительства" (eGov.kz), Налоговый кошелек мобильного приложения eSalyq Azamat с приложением подтверждающего документа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!