Женщина скрыла убийство в Павлодарской области

Полицейские задержали женщину, которая скрывала убийство.

В Павлодарской области полиция расследует убийство. 30-летняя сельчанка скрывала преступление, которое совершил ее сожитель, передает zakon.kz.

В конце июня, в селе Козыкеткен Успенского района 22-летний местный житель, после словесной ссоры, нанес ножевые ранения своему знакомому, в результате чего тот скончался на месте. Свидетелем преступления стала сожительница сельчанина, но, вместо того, чтобы сообщить о случившемся в полицию, девушка сначала попыталась избавиться от вещественных доказательств: помыла и спрятала орудие совершения преступления – нож, а также постирала вещи погибшего. После чего сожители покинули место происшествия и спрятались в саду, – рассказал Первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Как добавили в ДП Павлодарской области, подозреваемые планировали уехать из района после совершенного преступления, однако, спустя несколько часов были задержаны полицией.

В отношении подозреваемого мужчины проводится досудебное расследование по части 3 ст. 106 УК РК. Начато досудебное расследование по ст. 432 УК РК и в отношении его возлюбленной, которая скрывала данное преступление. полиция Успенского района Павлодарской области

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