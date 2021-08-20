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В работе Ashyq произошел сбой

Фото: zakon.kz 20 августа 2021, 11:57

Сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении.

В работе приложения Ashyq произошел сбой, сообщает zakon.kz.

Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства, - сообщается Telegram-канале проекта Ashyq.

UPD. Работа приложения восстановлена.

29 июля главный санитарный врач Казахстана подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства".

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