В работе Ashyq произошел сбой

Приложение zakon.kz
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Сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении.
В работе приложения Ashyq произошел сбой, сообщает zakon.kz.
Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства, - сообщается Telegram-канале проекта Ashyq.
UPD. Работа приложения восстановлена.
29 июля главный санитарный врач Казахстана подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства".
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