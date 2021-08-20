В школах Карагандинской области растет число кабинетов поддержки инклюзии

В Карагандинской области в 2021 году 207 педагогов пройдут обучение по прикладному поведенческому анализу.

За минувший учебный год в Карагандинской области увеличилось количество школ с 343 до 370, создавших необходимые условия для особенных детей. Охват инклюзивным образованием составляет 73%. Об этом на августовском совещании в режиме онлайн рассказала руководитель Управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.

В службы психолого-педагогического сопровождения введено 59 штатных единиц педагогов-ассистентов. Учитывая, что число детей с расстройствами аутистического спектра и ментальными, поведенческими расстройствами постоянно увеличивается, за последние два года в восьми школах области открыты кабинеты поддержки инклюзии, из них четыре - совместно с благотворительным фондом "Болашак", - сообщила Гульсум Кожахметова. - Доля педагогов, прошедших обучение инклюзивной практике, выросла с 32 до 60%.

В этом году в рамках государственного социального заказа 207 педагогов пройдут обучение по прикладному поведенческому анализу. Это позволит дополнительно охватить образовательными услугами еще более 500 детей.

Также с сентября начнет работу реабилитационный центр на 60 мест в Темиртау. До конца года планируется открыть еще одну психолого-медико-педагогическую консультацию в областном центре и два кабинета коррекции в Караганде и Сатпаеве.

В будущем году планируем открыть ПМПК в Шахтинске и Центр реабилитации для детей с аутизмом совместно с благотворительным фондом "Асыл мирас" в Караганде. Штат специалистов действующих специальных организаций в этом году увеличен на 50 человек. Это позволит дополнительно охватить реабилитационной помощью более тысячи детей, - добавила Гульсум Кожахметова.

Кроме того, в регионе внедряется интерактивная платформа "Малахит", которая позволит упростить процедуру приема документов в специальные организации образования, прохождение детьми обследований и получение консультативной помощи с последующей реабилитацией.

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