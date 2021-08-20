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Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России

Фото: pixabay.com 20 августа 2021, 16:57

Обучающиеся в России иностранные студенты смогут пройти вакцинацию от коронавируса в своих вузах.

Совершеннолетние иностранные студенты, обучающиеся в России, смогут привиться от коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее ведомстве рассказали, что все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм въезда в страну разработан и находится на утверждении.

Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность, – заявил он в интервью каналу "Россия 24".

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