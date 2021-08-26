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Приняты меры по эвакуации жителей из близлежащих к воинской части домов - МО РК

Фото: скриншот 26 августа 2021, 22:05

Причины возгорания и взрыва в воинской части все еще устанавливаются.

В Министерстве обороны рассказали, что на складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета, передает zakon.kz.

Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей из близлежащих домов. К месту происшествия направлена комиссия под руководством министра обороны, которая будет заниматься ликвидацией последствий происшествия, - пишет Sputnik Казахстан.

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Причины возгорания все еще устанавливаются.

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