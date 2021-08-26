Минобороны РК о ситуации в Жамбылской области: Всего произошло шесть взрывов

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Напомним, что известно о 32 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, из них 10 военнослужащих.
На складе, где хранились преимущественно инженерные боеприпасы, произошло шесть взрывов, передает zakon.kz.
На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов. Вместе с тем в целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.
Напомним, что известно о 32 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, из них 10 военнослужащих.
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