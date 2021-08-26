Ряд поездов могут задержать из-за взрывов в Жамбылской области

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Задержка коснется восьми направлений.
Восемь поездов могут задержаться из-за пожара и взрывов в военной части в Жамбылской области, передает zakon.kz.
- №41 сообщением Алматы-2 - Атырау;
- №11 сообщением Алматы-2 - Шымкент;
- №78 сообщением Мангыстау - Алматы-2;
- №24 сообщением Актобе – Алматы-1;
- №002 сообщением Шымкент – Алматы-2;
- №72 сообщением Туркестан – Алматы-2;
- №86 сообщением Сарыагаш – Нур-Султан-1;
-№22 сообщением Кызылорда – Семей.
Ранее сообщалось о том, что 26 августа в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло шесть взрывов.
По сигналу тревоги был поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.
Жители Жамбылской области после взрыва решили самостоятельно эвакуироваться. Затем было принято решение об эвакуации людей из близлежащих домов.
Перекрыты автодороги "Алматы-Тараз" тремя экипажа ДПС области, "Тараз-Алматы" - пятью экипажами.
Также о ситуации высказался Президент Казахстана.
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