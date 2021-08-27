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Ануар Сариев выиграл "серебро" Паралимпиады-2020

Фото: sports.kz 27 августа 2021, 14:40

В финале весовой категории до 60 килограммов он не смог одолеть посланца Азербайджана Вугара Ширинли

Копилку казахстанской дружины медалью серебряного качества пополнил дзюдоист Ануар Сариев, передает zakon.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов представитель города Атырау не смог одолеть посланца Азербайджана Вугара Ширинли, - сообщает Olimpics.com.

На пути к решающему поединку Ануар Сариев вначале выиграл у Сухбаатара Ядамдория из Монголии, за счет приема "вазари". В полуфинальной схватке Сариев не дал шансов венесуэльскому дзюдоисту Маркосу Деннису Бланко.

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