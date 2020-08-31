Бейбут Атамкулов поздравил шахтеров с профессиональным праздником

За каждой тонной добытого угля стоят люди.

Угольная промышленность Казахстана насчитывает тысячи горняков, работающих в шахтах и карьерах, которые ежедневно выдают на-гора драгоценное черное топливо для промышленной и социальной сферы, для гигантов индустриального сектора и для обычных людей.

За каждой тонной добытого угля стоят люди – шахтеры, водители, железнодорожники, отдающие свой труд на благо общества, вкладывающие в свою работу все силы и огромное терпение.

Четыре персональных поздравлений были вручены в канун праздника от имени министра индустрии и инфраструктурного развития РК Атамкулова Бейбута представителям Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау".

Один из награждаемых - Николай Михайлович Кашляков, бригадир проходчиков шахты имени Костенко, полный кавалер нагрудного знака "Шахтерская Слава", наставник не одного поколения карагандинских горняков.

Мне очень приятно, что наш труд высоко оценивается и в наш праздник мы не остаемся незамеченными. Это очень важно для любого человека. Для людей труда тем более, - сказал он.

Также в эти дни получили поздравления и пожелания от министра Бейбута Атамкулова семьи Баталовых и Касимовых. Трудовые династии этих семей из Шахтинска насчитывают не один десяток лет, счет уже пошел на сотни. Среди членов династий есть и женщины, которые наравне с мужчинами вносят вклад в сохранение и поддержание семейных традиций угольного региона.

Кстати, о женщинах. Женщин-шахтеров среди горняков немного, но на этих сложных предприятиях все они на вес золота. Дисциплинированные и ответственные по своей природе женщины на производстве играют особенную роль. Ботагоз Куснамбетова 27-й год работает маркшейдером горного сектора шахты Казахстанская. Коллеги и руководство высоко оценивают профессионализм Ботагоз. От результата труда маркшейдера зависит весь фронт работ на участках и ошибки здесь недопустимы.

Очень отрадно внимание и поощрение руководства. От хороших слов желание трудиться увеличивается и осознание нужности делает твой рабочий день светлее. Спасибо большое. Всех коллег-шахтеров с праздником! - заключила она.

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