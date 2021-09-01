Увеличить минимальную зарплату до 60 тысяч тенге поручил Токаев

По уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить минимальную заработную плату до 60 тысяч тенге, передает корреспондент zakon.kz.

Считаю, что назрела необходимость пересмотра уровня минимальной заработной платы. Размер минимальной зарплаты не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить МЗП с текущих 42 500 до 60 тысяч тенге. Данная мера напрямую коснется более 1 млн человек, а косвенно всех трудящихся, - сказал глава государства в своем ежегодном Послании народу страны.

По его словам, это уменьшит теневой зарплатный фонд, размер которого сегодня достигает 30%, а может быть и 40% от декларированного. Также повышение минимальной зарплаты окажет положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления, что приведет к увеличению ВВП на 1,5%.

Следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве расчетного показателя в налоговых, социальных и других сферах. Прошу правительство и Парламент обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство до конца текущего года. С 1 января следующего года закон должен вступить в силу, - заключил Президент.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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