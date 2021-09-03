Израиль нанес удары по пригороду Дамаска

Система ПВО сбила большую часть ракет.

Израиль нанес авиаудары по пригороду Дамаска, система ПВО сбила большую часть ракет, передает zakon.kz.

Как передает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, удар был нанесен в 01.26 по местному времени со стороны Бейрута по юго-восточной окраине сирийской столицы.

Большинство ракет сбила ПВО, нанесен только материальный ущерб, – говорится в сообщении.

Израиль регулярно наносит ракетные удары по объектам на территории Сирии. Дамаск не раз обращался в Совет Безопасности ООН с требованием оказать на Израиль давление, чтобы тот прекратил систематическое нарушение суверенитета Сирии, так как такие агрессивные действия угрожают стабильности всего региона.

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