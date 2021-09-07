Врач: что будет, если пить энергетики каждый день

В энергетических напитках содержатся высокие дозы стимулирующих нервную систему веществ, например, кофеина, таурина.

Врач рассказала, что может случиться с организмом, если постоянно пить энергетические напитки, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Известно, что в энергетических напитках содержатся высокие дозы стимулирующих нервную систему веществ, например, кофеина, таурина, гуараны, женьшеня. Эффект от энергетиков продолжается примерно 3-4 часа, после чего возникает потребность выпить еще порцию.

Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное чревато проблемами с нервной системой: депрессиями и подавленностью,— предупредила врач-диетолог Ольга Кораблева.

Доктор отметила, что стимулирующий эффект от энергетиков наступает за счет внутренних резервов организма, а они истощаются. В результате через 3-4 часа после употребления напитка прилив энергии сменяется спадом, наступает еще большая усталость.

Как предупреждает эксперт, бесконтрольное употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом.

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