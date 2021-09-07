Изменились стандарты оказания бесплатной юридической помощи

Предусмотрено несколько видов гарантированной государством бесплатной юрпомощи.

Министр юстиции РК своим приказом от 27 августа 2021 года внес изменения в минимальные социальные стандарты в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи, сообщает zakon.kz.

В новой редакции изложены минимальные социальные стандарты в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи:

Правовое информирование

Правовое консультирование

Защита и представительство адвокатами интересов физических лиц.

Так, в рамках правового информирования предоставляется информация по вопросам законодательства РК в устной, письменной формах, в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью, либо в виде визуального ознакомления бесплатно всем физическим и юридическим лицам, имеющим право на минимальный социальный стандарт на территории Республики Казахстан независимо от места жительства и места нахождения.

Также на основании поступившего обращения возбуждается административная процедура. Срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, составляет пятнадцать рабочих дней со дня поступления обращения и исчисляется с момента ее возбуждения и может быть продлен мотивированным решением руководителя административного органа или его заместителя на разумный срок, но не более чем до двух месяцев ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения административного дела, о чем извещается участник административной процедуры в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

Вместе с тем в оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового информирования отказывается, если обращение заявителя не имеет правового характера.

Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового информирования должен быть мотивированным и может быть обжалован в уполномоченный орган или суд.

Правовое консультирование оказывается в форме устных и письменных консультаций, в том числе составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

Оплата юридической помощи за устные и письменные консультации, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера за один час осуществляется по ставке из расчета 0,56 МРП (1633 тенге) за один час.

В оказании такого вида помощи отказывается при наличии одного из следующих условий:

заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи; обращение заявителя не имеет правового характера. Отказ в оказании гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования должен быть мотивированным и может быть обжалован в уполномоченный орган или суд.

Более подробно посмотреть документ можно здесь.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2021 года.

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