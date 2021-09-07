В Панджшере продолжаются бои

Силы сопротивления в Панджшере сообщили о продолжении боев в регионе.

В провинции Панджшер силы сопротивления продолжают столкновения с боевиками движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран), передает zakon.kz.

Об этом заявил в Twitter представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.

Соотечественники львы и орлы (горных хребтов) Гиндукуш в (районе) Андараб и (провинции) Панджшер сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе, – сообщил Назари.

На фоне вывода из страны американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.

"Талибан" заявил, что Панджшер последний из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. Кроме того, радикальное движение второй раз за три недели заявило об окончании войны. При этом силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.

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