Новая должность появилась в школах Казахстана

Должность педагога-ассистент появилась в Казахстане

В казахстанских школах появилась должность педагога-ассистента, сообщает zakon.kz.

Во всех регионах страны к работе уже приступили около 700 педагогов-ассистентов. Такие специалисты востребованы в инклюзивном образовании, где требуется большее внимание к детям с особыми образовательными потребностями. Они помогают ученикам с особенностями развития освоиться в школе.

Это не замена самого учителя. Перед педагогами-ассистентами поставлена задача выполнять особую роль на стыке педагогики и психологии - направлять детей, помогать в адаптации к учебному процессу. Поскольку речь идет о детях с особыми потребностями, педагоги-ассистенты смогут оказать и техническую поддержку, к примеру, если ребенок не может самостоятельно передвигаться. Или же педагогическую поддержку, если ребенку, например, нужна помощь дефектолога, - сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Также педагог-ассистент принимает участие в разработке индивидуальных образовательных программ для детей с особыми образовательными потребностями.

В случае необходимости учебные программы адаптируются, исходя из потребностей обучающихся. Такие педагоги не только помогут освоить пройденный материал, но и будут наблюдать за динамикой развития навыков особенного ребенка и вместе с тем следить за соблюдением условий, необходимых для безопасности и сохранения здоровья детей с особыми образовательными потребностями, - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Министерством ведется работа по включению педагогов-ассистентов в штаты и других организаций образования, а также по определению их рабочей нагрузки.

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