У педагогов школ появилась новая должность

Приказом министра просвещения от 26 марта 2025 года внесены дополнения в Перечень должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень должностей педагогов дополнен новой строкой:

Педагог-профориентатор.

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.

В министерстве пояснили, что новая должность вводится для системной координации работы по ранней профориентации детей, для осознанного выбора будущей профессии.

Педагоги-профориентаторы будут:

сопровождать учащихся в выборе образовательной и профессиональной траектории;

проводить индивидуальные и групповые консультации и организовывать профориентационные мероприятия;

взаимодействовать с центрами занятости, колледжами и предприятиями;

информировать учащихся о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.

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