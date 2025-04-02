У педагогов школ появилась новая должность
Фото: Zakon.kz
Приказом министра просвещения от 26 марта 2025 года внесены дополнения в Перечень должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень должностей педагогов дополнен новой строкой:
- Педагог-профориентатор.
Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.
В министерстве пояснили, что новая должность вводится для системной координации работы по ранней профориентации детей, для осознанного выбора будущей профессии.
Педагоги-профориентаторы будут:
- сопровождать учащихся в выборе образовательной и профессиональной траектории;
- проводить индивидуальные и групповые консультации и организовывать профориентационные мероприятия;
- взаимодействовать с центрами занятости, колледжами и предприятиями;
- информировать учащихся о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.
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