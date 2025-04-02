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Право

У педагогов школ появилась новая должность

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 09:31 Фото: Zakon.kz
Приказом министра просвещения от 26 марта 2025 года внесены дополнения в Перечень должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень должностей педагогов дополнен новой строкой:

  • Педагог-профориентатор. 

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года.

В министерстве пояснили, что новая должность вводится для системной координации работы по ранней профориентации детей, для осознанного выбора будущей профессии.

Педагоги-профориентаторы будут:

  • сопровождать учащихся в выборе образовательной и профессиональной траектории;
  • проводить индивидуальные и групповые консультации и организовывать профориентационные мероприятия;
  • взаимодействовать с центрами занятости, колледжами и предприятиями;
  • информировать учащихся о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили правила размещения госзаказа на обеспечение студентов колледжей местами в общежитии.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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