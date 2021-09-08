В Казахстане утвердили предельные цены на лекарства

Всего в списке 7023 препарата.

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 27 августа 2021 года утверждены предельные цены производителя на торговое наименование лекарственного средства, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации, сообщает zakon.kz.

Так, стоимость Анальгина для оптовой торговли утверждена от 55,26 тенге до 550,44 тенге за упаковку, в зависимости от производителя, для розничной - 85,65 - 798,14 тенге.

Цена на Ангисепт составит 62,92 - 85,91 тенге для оптовиков и 97,53 - 113,16 тенге в розничной торговле. Антигриппин будет стоить для казахстанцев - 388,23 - 784,74 тенге, в зависимости от производителя. цена на Баралгин установлена в 1 885,60 - 2 084,30 тенге. Валидол - 170,87 тенге.

Стоимость Диклофенака определена от 520 тенге (таблетки) до 2 779 тенге (капли глазные). Ибупрофен будет стоить от 187 тенге до 2 329 тенге, в зависимости от производителя.

Цена Кардиомагнила утверждена в пределах - 483,55 - 2 397 тенге (в зависимости от производителя и дозировки), Парацетамола от 30 до 420,48 тенге (суспензия).

Всего в списке 7023 препарата. Полностью посмотреть перечень лекарств можно здесь.

Приказ вводится в действие с 18 сентября 2021 года.

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