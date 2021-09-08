Кровавая история православной китайской иконы, которую можно увидеть в казахском селе

Икона "Собор святых мучеников китайских" написана в 1901 году и ее написанию предшествовали весьма трагические события.

Необычную православную икону, на которой изображены совсем не славянские лица, можно увидеть в одном из селений Алматинской области. Написанию иконы (оригинал хранится в Пекине) предшествовали весьма трагические события, о которых поведал экскурсоводу Евгении Морозовой иеромонах, священник Свято-Казанского храма с. Коктал Аверкий Белов, сообщает zakon.kz.

- Мы отправились в поездку по Панфиловскому району, - рассказывает Евгения Морозова. - Решили осмотреть природные достопримечательности. Побывали на Тигровых горах, Деревянном озере, увидели дикие термальные источники, полюбовались на реликтовые туранги… Нашим проводником по этим удивительным местам был Аверкий Белов, иеромонах, священник Свято-Казанского храма в селе Коктал. Устали мы ужасно, и от впечатлений, и от ходьбы по пересеченной местности. Отправились к отцу Аверкию в гости – отдохнуть и перекусить.

Икона "Собор святых мучеников китайских", 1901 год

В маленьком и уютном храме увидели необычную икону – совсем не славянские лица со славянскими именами на нимбах – св. Татиана, св. Павел, св. Митрофан, св. Мария… Много-много лиц, среди которых есть и детские… Кто эти люди, почему изображены на иконе? Аверкий рассказал, что икона называется "Собор святых мучеников китайских", написана в 1901 году и ее написанию предшествовали весьма трагические события.

Немного истории

События в Китае, публичная казнь иностранцев, 1900 г.

… Летом 1900 года в Китае начались восстания против иностранного влияния в стране. Предпосылки этому назревали давно. После опиумных войн Китай пилили и резали на части все великие мировые державы - Англия, Франция, Германия, США и Япония. В конце 19 века представители разных европейских государств обосновались в Китае как у себя дома, сильно влияя на экономическую жизнь страны. В результате чего многие китайские крестьяне, рабочие и ремесленники попросту оказались без работы и без доходов.

С китайцами "цивилизованные" иностранцы обращались действительно не цивилизованно. Дмитрий Янчевецкий, корреспондент газеты "Новый край" в Китае, писал в 1900 году: "В китайцах не уважали никаких человеческих прав. Их считали за какую-то жалкую тварь, которую можно и даже должно безнаказанно преследовать, насиловать и даже убивать, если она осмелится сопротивляться".

А тут еще иностранцы стали вмешиваться активно и в религиозную жизнь китайцев. Появилось множество миссионеров, благодаря которым некоторые китайцы приняли христианство. По представлению радикально настроенной части китайского общества, китайцы, обратившиеся в христианскую веру, являются предателями родины.

Именно тогда на территории Китая зародилось движение против иноземного вмешательства в жизнь государства. Восставшие – а они называли себя членами "общества гармонии и справедливости", по-китайски "ихэтуань" - боролись с иностранным влиянием старым дедовским способом: все крушили и ломали.

Ихэтуань и его жертва

Фактически выступления ихэтуаней начались еще в 1898 году, но официально считается, что восстание началось 2 ноября 1899 года. В провинцию Шаньдун и Чжили были отправлены войска. Они потерпели поражение и отступили к Пекину. Иностранные представительства в Пекине запросили у своих метрополий войска для защиты. Войска выделили – в основном, из состава находящихся на Дальнем Востоке флотов.

Одним из лозунгов восставшие выдвигали борьбу с христианством – а в Китае к началу 20 века было примерно 60 тысяч христиан разных конфессий.

Члены этого тайного общества почему-то верили, что как только Китай освободится от христиан, то сразу же станет самой могущественной империей в Азии… В достижении этой великой цели они готовы были истребить всех христиан. И истребляли. И не только европейцев и русских, которых в Китае тогда было немало, но и китайцев, принявших христианство.

Краткая хронология событий

Вдовствующая императрица Цы Си, фактическая правительница Китая

28 мая (по старому стилю) 1900 года в Пекине "Железная императрица" Цы Си обратилась с посланием к ихэтуаням, поддержав их движение.

В этот же день в Дундинане ихэтуани сожгли храм и школу русской православной миссии. В Мукдене были уничтожены здания больницы, школы, убито много китайцев-христиан, совершено нападение на английских инженеров. Ихэтуани победно шествовали по стране, поддерживаемые бедняками. И 29 мая добрались до Пекина. В тот же день Китайскими солдатами на улице убит советник посольства Японии Сугияма.

31 мая в 8 часов вечера начались поджоги зданий европейских миссий. Начиная с южного города по всему Пекину и за городом мятежники предали сожжению не только жилища европейцев, но кварталы, где жили китайцы-христиане. За ночь сожгли 8 христианских храмов.

7 июня. В Пекине был убит посол Германии в Китае Карл фон Кеттлер. Отряды ихэтуаней атаковали и осадили дипломатические представительства европейских государств. Примерно 900 европейцев и американцев находились под защитой всего лишь 525 иностранных солдат и офицеров. Китайская артиллерия в этот день вела активный обстрел посольства Австро-Венгрии. Осаждено здание католического кафедрального собора Пьей Танг, где 40 французских и итальянских морских пехотинцев, горстка священников и монахинь и около 3 тысяч китайцев-христиан упорно отбивались от ихэтуаней.

8 июня. Императрица Цы Си объявила войну Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, Франции, Италии, Японии, США и России. Опубликована "Декларация о войне": "Иностранцы ведут себя агрессивно по отношению к нам, нарушают нашу территориальную целостность, топчут наш народ и забирают силой нашу собственность... К тому же они угнетают наш народ или богохульствуют над нашими богами. Простой народ терпит небывалые притеснения, и каждый из них весьма мстителен. Поэтому отважные последователи ихэтуаней сжигают церкви и убивают христиан".

10 -11 июня. В эту ночь в Пекине произошли страшные, кровавые события, которые позже историки красноречиво назвали "Варфоломеевской ночью в Пекине".

Выживший свидетель этих жутких событий, начальник Русской духовной миссии в Китае архимандрит Иннокентий (Фигуровский), вспоминал позже:

"Главным днем мученической смерти православных китайцев в Пекине было 11 июня 1900 года. Еще накануне по всем улицам были расклеены прокламации, призывавшие язычников к избиению христиан и угрожавшие смертью каждому, кто осмелится их укрывать. В ночь с 11 на 12 июня боксеры с горящими факелами, появившись во всех частях Пекина, нападали на христианские жилища, хватали несчастных христиан и истязали их, заставляя отречься от Христа. Многие в ужасе перед истязаниями и смертью отрекались от православия, чтобы спасти свою жизнь, и воскуряли фимиам перед идолами. Но другие, не страшась мучений, мужественно исповедовали Христа. Их участь была страшна. Им распарывали животы, отрубали головы, сжигали в жилищах. Розыски и истребление христиан продолжались и все последующие дни восстания. По истреблении жилищ христиан их самих выводили за городские ворота в языческие кумирни боксеров, где производили им допрос и сжигали на кострах."

Конечно, европейские страны не сидели молча наблюдая, как убивают их соотечественников. Войска коалиции (Германия, Великобритания, Россия, США, Япония) разработали план военных (по сути) действий и начали претворять его в жизнь.

Но восставшие тем временем продолжали чинить зверства.

23 июня ихэтуани атаковали русские части Заамурского округа, которые охраняли участки строящейся в Манчжурии русской Китайско-Восточной железной дороги. Они начали с разрушения станционных построек и убийства строителей. "Судьба партии строителей, уходивших из Мукдена под командованьем поручика Валевского и инженера Верховского, сложилась трагически. Почти вся она погибла в неравных боях", - писали в газетах того времени.

Захваченный в плен Верховский был обезглавлен в Ляояне...

События в Китае. Клетки с отрубленными головами казненных. 1900 г.

26 июня. В Тайюане на площади у губернаторского дворца, в присутствии губернатора Ю Шина, ихэтуани зарубили 45 английских миссионеров, в том числе женщин и детей - 33 протестантов и 12 католиков.

Очевидец событий писал: "Первым вывели мистера Фартинга, баптистского миссионера из Англии. Жена рвалась за ним, но он мягко отстранил ее и, сопровождаемый солдатами, пошел вперед и опустился на колени, не произнося ни слова. Голова его отлетела в сторону от одного удара тесака. За ним последовали мистер Ходдл, мистер Бэйнон, доктор Ловитт и доктор Уилсон; каждый был обезглавлен с первого удара. Но тут губернатор Ю Шин потерял терпение и приказал, чтобы охрана, вооруженная длинными саблями, помогла убить остальных. Следующими были мистер Стоукс, мистер Симпсон, и мистер Уайтхауз.

Когда с мужчинами было покончено, дошла очередь до женщин. Миссис Фартинг вела за руку двух детей, крепко прижимавшихся к ней, но солдаты развели их и с одного удара обезглавили мать. Палач отрубил головы детям, вполне проявив при этом свое мастерство; солдаты же оказались куда менее ловкими, и некоторые женщины, прежде чем умереть, получали удар за ударом. Миссис Ловитт была в очках; она держала за руку сына, когда ей рубили голову. Она говорила: "Мы все приехали в Китай чтобы передать вам добрую весть о спасении через Иисуса Христа; мы не сделали вам ничего плохого. За что же вы нас?" Солдат забрал у нее очки и убил ее.

Когда разделались с протестантами, вывели католиков. Епископ, седой старик с длинной бородой, спросил губернатора, почему он устроил такое злодейство. Ответил ли ему губернатор, я не слыхал, но видел, как он вытащил саблю и наотмашь разрубил старику лицо: кровь ручьем лилась у него по бороде, когда ему рубили голову"…

22 июля войска коалиции начали карательный поход на Пекин.

Восемь тысяч японцев, пять тысяч русских, три тысячи индийских сипаев, воевавших на стороне Англии, две тысячи американцев и восемьсот французов наступали на китайскую столицу. Им предстояло вступить в бой с семидесятитысячным китайским войском. Силы были явно неравны. Но… огромная китайская армия почти сразу же разбежалась, напуганная мощью европейского оружия и дисциплиной профессиональных военных.

И 31 июля 1900-го года Пекин был очищен от восставших.

Последствия

Начались переговоры представителя китайского правительства Хунчжана с послами 11-ти европейских держав (Франция, Германия, Великобритания, Япония, США, Россия, Австро-Венгрия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Испания) об урегулировании конфликта, вызванного "Боксерским восстанием". Китайскому правительству пришлось подписать экономически невыгодные и унизительные для Китая условия мира и выплатить компенсацию в сумме 450 миллионов лянов серебра сроком на 39 лет из расчета 4% годовых (около 739 миллионов долларов).

Но погибших в той резне было не вернуть… Всего в ходе восстания погибло тридцать тысяч христиан разных конфессий. Цифра это очень приблизительная – многие люди просто исчезли, их не нашли потом ни живыми, ни мертвыми…

Но известны имена 120 человек, канонизированных Римско-Католической Церковью. Это европейские миссионеры и христиане китайского происхождения, зверски убитые в Китае во время восстания. День их памяти в Римско-Католической Церкви — 9 июля.

И опознаны двести двадцать два погибших в тех событиях китайских православных.

В 1902 году они были канонизированы Русской церковью как местночтимые святые. И написана икона – на ней изображены убитые за свои убеждения люди… А имена на нимбах – Исаия (Цзи), его невеста Мария (Шуан), Татиана (Ли Чун), Павел (Вань Вэн-Хэн), Варвара (Чжун)…

Двести двадцать два имени, за каждым – история жизни и смерти. Даты рождения у них разные, дата смерти одна – 10 июня 1900 года.

Цзи Чун в 1882 году и его изображение на иконе РПЦ

Нашлось прижизненное фото только одного из них – священнослужителя Русской духовной миссии в Пекине, иерея Митрофана (Цзи Чун). Мученическую смерть он принял в 45 лет. Известна и история его гибели. 10 июня вечером в десятом часу китайские солдаты и ихэтуани окружили жилище священника Митрофана, в котором пряталось около семидесяти православных китайцев. Часть из них сумели покинуть дом, в основном это были крепкие молодые мужчины. А женщины, дети и несколько мужчин остались. Остался и Митрофан. Все они были замучены. Ихэтуани искололи священнику Митрофану грудь "как соты". Он погиб во дворе своего дома под финиковым деревом.

Изображения святого Митрофана на греческой и китайской иконах

День его памяти, как и памяти всех китайских новомучеников, Православная Церковь совершает в день начала избиения христиан в Пекине, 11 июня (24 июня по новому стилю).

Вспоминают их имена и в этом маленьком сельском храме неподалеку от китайской границы, в том числе и православные китайцы, казахстанцы, жители Коктала…

На главном фото: иеромонах Аверкий Белов, священник Свято-Казанского храма с. Коктал

В материале использованы фото АПН и drevo-info.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!