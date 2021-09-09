116 тысяч обращений приняли с начала года в Nur Otan

Депутатами и руководителями госорганов проведено свыше 22 тысяч приемов граждан.

С начала года в общественные приемные партии Nur Otan обратилось более 116 тысяч человек. Депутатами и руководителями госорганов проведено свыше 22 тысяч приемов граждан. 97% обращений решены, оказана консультативная, правовая и иная помощь. 3% находятся на исполнении.

По информации пресс-службы партии, люди обращаются в Nur Otan с самыми разными проблемами. Среди них ремонт сетей водоснабжения, дорог, модернизация социальных объектов и многое другое. На партийный контроль в регионах также взято свыше 4,6 тысяч острых социальных вопросов, поступивших по линии общественных советов.

Так, в Жамбылской области жители Каратобинского сельского округа несколько лет страдали от неисправного водопровода. Если в летнее время часть воды просто утекала в землю, то с наступлением холодов вода заливала близлежащую трассу, превращаясь в лед, что приводило к большому числу дорожно-транспортных происшествий. К решению проблемы приступил новоизбранный аким Каратобе, нуротановец Гамзат Сагимбеков. В кратчайшие сроки водопровод был отремонтирован, расширена проезжая часть и уложен новый асфальт.

В Алматинской области нуротановцы помогли жителям села Карабулак Ескельдинского района, где в аварийное состояние пришел пешеходный мост. После обращения сельчан в филиал партии из бюджета района были выделены соответствующие средства и в настоящее время мост введен в эксплуатацию.

В Нур-Султане с просьбой о помощи в филиал Nur Otan обратилась женщина с особыми потребностями. Она попала в тяжелую жизненную ситуацию, в одиночку воспитывая дочь, которой не исполнилось и двух лет. Собственного жилья нет, поэтому все пособие по инвалидности уходит на оплату аренды. Партийцы помогли ей устроиться помощником воспитателя в один из детских садов города с предоставлением места ребенку в этом же детском саду.

В Западно-Казахстанской области уже несколько лет нуждался в ремонте детский сад села Муратсай Бокейординского района. Особенно родителей дошколят беспокоили холодные полы. За решением проблемы они обратились к депутату районного маслихата от партии Nur Otan Бибигуль Джумагуловой. После ее вмешательства местный отдел образования оперативно выделил средства. На сегодня в детском саду оборудован теплый пол, застелен плотный линолеум.

В Северо-Казахстанской области жители села Ленино Мамлютского района неоднократно жаловались на качество Интернета. Особую актуальность проблема приобрела во время карантина, когда школьников перевели на дистанционное обучение. После нескольких обращений, поступивших в местный филиал Nur Otan, в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" в селе была установлена вышка сотовой связи.

Напомним, что со своими проблемными вопросами можно обратиться в Республиканскую общественную приемную партии Nur Otan по следующим контактам:

1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно); 2. WhatsАpp: 8 700 800 44413. E-mail: komek@nurotan.kz

На базе Республиканской общественной приемной партии также действует специальный контакт-центр "Экстренная служба 111" по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию.

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