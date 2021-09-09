Путин обвинил США в новом кризисе в Афганистане

Новый виток кризиса в Афганистане связан с безответственными попытками США навязать свои ценности.

Президент России Владимир Путин заявил, что уход США из Афганистана привел к новому кризису, сообщает zakon.kz.

Новый виток кризиса в Афганистане связан с безответственными попытками США навязать свои ценности, - сказал Владимир Путин перед началом саммита БРИКС.

Он добавил, что уход американцев из страны привел к новому кризису, и неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность, сообщают РИА "Новости".

Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а приходится расхлебывать всему мировому сообществу, - сказал президент РФ.

Полтора года назад США и "Талибан"* подписали мирное соглашение в Дохе. Вашингтон пообещал вывести войска из республики после почти 20-летнего присутствия, талибы — сесть за стол переговоров с действующим правительством и разорвать связи с "Аль-Каидой".

К сентябрю 2021-го американские военные покинули Афганистан, что позволило боевикам быстро занять все крупные города и объявить о захвате власти. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления.

Изменения привели к гуманитарному, политическому и экономическому кризисам. В первые дни после прихода талибов в кабульском аэропорту царила паника — люди пытались улететь, в том числе цепляясь за уже взлетевшие лайнеры. За этим последовали теракты, жертвами которых стали десятки человек; ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство".

На этой неделе "Талибан" объявил состав нового временного правительства, туда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.

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