Реки обмелели из-за того, что россияне забирают пресную воду для Керченского пролива, заявили на совещании в курортном поселке Кирилловка.

Губернатор Запорожской области Украины Александр Старух предложил засудить Россию за проваленный курортный сезон в регионе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

На совещании в курортном поселке Кирилловка Старух заявил, что сезон был неудачным из-за нашествия медуз, которые атаковали отдыхающих. Они появились из-за стремительного повышения уровня солености воды в Азовском море. Экологи отмечают, что в море несколько лет подряд не поступает пресная вода из основных артерий, в том числе реки Дон.

Старух уверен, что реки обмелели из-за того, что россияне забирают пресную воду для Керченского пролива, а строительство Крымского моста нарушило природный ландшафт Черного моря, что привело к миграции медуз.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале предложение главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха.

"Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана, — написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что за последние годы этих морских обитателей также стало очень много и у берегов Италии.

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