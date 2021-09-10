Постановление вступает в силу с 00:00 13 сентября.

Опубликовано новое постановление главного санврача Костанайской области, сообщает zakon.kz.

Постановление вступает в силу с 00:00 13 сентября.

Будет разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение "жума намаз". Работа объектов общественного питания, расположенных в них, допускается по типу банкетного зала только для проведения поминальных обедов, при условии участия в проекте "Ashyq".

Также будет разрешена деятельность торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 20:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается.

ТРЦ, торговые дома, торговые сети участвующие в проекте Ashyq работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37.

ЦОНы будут работать с 9:00 до 18:00 с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима.

Посещение ЦОНов через приложение Ashyq без предварительного бронирования.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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