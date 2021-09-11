Страдает каждый второй ребенок: более 90% афганских семей недоедают

Афганистан настиг экономический коллапс, поскольку другие государства и зарубежные фонды отказались помогать республике.

В Афганистане более 90% семей недополучают достаточного количества пищи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН. По их данным, от недоедания в стране страдает каждый второй ребенок. Число голодающих с середины августа почти удвоилось, когда талибы захватили Кабул, отмечают в организации.

Афганистан настиг экономический коллапс, поскольку другие государства и зарубежные фонды отказались помогать республике, заморозив денежные резервы. Усугубляет ситуацию сильная засуха, уничтожившая около половины урожая пшеницы.

Большая часть страны полагается на импорт продуктов питания. Особенно это касается пшеницы, пшеничной муки и хлеба. Теперь же, когда иностранная валюта заморожена, а государственный банк, точнее бюджет, практически парализован, у людей нет доступа к деньгам. Кроме того, выросли цены на продукты и топливо. заместитель директора ВПП по Азиатско-Тихоокеанскому региону Антея Уэбб

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