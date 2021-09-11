НАТО начал процесс исследования причин катастрофы в Афганистане

Военные операции являются крайним средством, однако иногда они — единственный разумный ответ, считает Столтенберг.

НАТО начал всестороннее изучение причин провала международной миссии в Афганистане, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью для газеты Welt am Sonntag.

Внутри НАТО уже запущено всестороннее исследование. Пока еще рано судить о результатах, но, на мой взгляд, есть некоторые вещи, которые ясно вырисовываются. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Одновременно он дал понять, что альянс не намерен полностью отказываться от военных операций.

Афганистан будет не последним кризисом, во время которого Северная Америка и Европа будут вынуждены действовать, прибегая к помощи НАТО. Всегда будет существовать кто-то, кто захочет нам навредить, - это мы знаем по 11 сентября [2001 года] и наблюдали затем во время многих других террористических актов. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Военные операции являются крайним средством, однако иногда они - единственный разумный ответ, заметил Столтенберг.

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