Психолог: браки, заключенные в зрелом возрасте, могут быть крепче

В более зрелом возрасте браки осознанны, а все риски дальнейшей совместной жизни взвешены.

Психолог Ксения Ульянова считает, что браки, заключенные в зрелом возрасте, могут быть крепче тех, что заключены в юности, сообщает zakon.kz.

Свою позицию она объяснила в разговоре с ФАН.

По мнению эксперта, каждый человек решает для себя, готов ли он вступить в новые отношения. И возраст здесь не играет особой роли, скорее важна внутренняя готовность.

Возрастные браки зачастую наиболее взвешенные: у людей уже есть определенный опыт и понимание, кого хочется видеть на месте своей второй половины, каких отношений не хочется допускать, - говорит психолог.

Часто, по словам Ксении Ульяновой, вступая в отношения в более зрелом возрасте, человек уже обладает определенным опытом, дающим понимание того, чего хочет этот человек от будущей жизни.

В гражданском браке либо официальном важно понимать, что еще есть некая подоплека воспитания. Если люди понимают, что хотят идти дальше бок о бок, то часто пара принимает решение узаконить отношения, - говорит Ксения Ульянова.

Выходит, что в более зрелом возрасте браки осознанны, а все риски дальнейшей совместной жизни взвешены, тогда как в юности влюбленными движут скорее эмоции, чем опыт. Что, по своей сути, тоже неплохо.

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