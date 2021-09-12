Казахстан разгромил Коста-Рику на старте чемпионата мира по футзалу

Итог игры - 6:1. Следующая встреча Казахстана с Литвой 15 сентября.

В Литве стартовало мировое первенство по футзалу, передает zakon.kz.

Сборная Казахстана, играющая в подгруппе "А", начала чемпионат мира встречей против Коста-Рики. Изначальные фавориты всей подгруппы и данного матча, казахстанские футзалисты с первых минут начали давить на ворота соперника. Но и южноамериканцы не сидели, сложа руки, две их опасные контратаки отбил лучший вратарь мира Игита.

Казахстан вскоре открыл счет, розыгрыш углового на двадцатой минуте замкнул Чингиз Есенаманов. Через минуту Даурен Турсагулов удвоил результат – 2:0.

22 минута подарила надежду команде Коста-Рики, Пабло Родригес красиво исполнив штрафной, сократил отставание. Но эти искорки надежды потухли незамедлительно. Тайнан, затем Дуглас, забив по мячу, успокоили соперника. 4:1 – команды ушли на перерыв.

Во второй тайме казахстанская дружина, благодаря Тайнану и Быржану Оразову завершили разгром Коста-Рики – 6:1. Следующая встреча Казахстана с Литвой 15 сентября.

Куандык Шынасилов

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