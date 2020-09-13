Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Что известно об ипподроме "Казанат" в автономном уезде Синьцзяна

Фото: pixabay.com 13 сентября 2020, 16:19

Все больше туристов приезжают в Моры-Казахский уезд.

Ипподром "Казанат" в Моры-Казахском автономном уезде Синьцзяна принимает различные конные соревнования.

Каждое лето на ипподроме проводятся международные соревнования по скачкам. Здесь участвуют самые лучшие скакуны разных пород.

По мере растущей популярности все больше туристов приезжают в Моры-Казахский уезд, чтобы познакомиться с местной культурой верховой езды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Что такое психосаматика в отношениях
Как не растеряться, если ты в секс-шопе впервые