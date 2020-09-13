Что известно об ипподроме "Казанат" в автономном уезде Синьцзяна

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Все больше туристов приезжают в Моры-Казахский уезд.
Ипподром "Казанат" в Моры-Казахском автономном уезде Синьцзяна принимает различные конные соревнования.
Каждое лето на ипподроме проводятся международные соревнования по скачкам. Здесь участвуют самые лучшие скакуны разных пород.
По мере растущей популярности все больше туристов приезжают в Моры-Казахский уезд, чтобы познакомиться с местной культурой верховой езды.
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