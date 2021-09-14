Названы симптомы "незаметного" поражения организма раком

Рак — болезнь, которой свойственно протекать бессимптомно на ранних стадиях.

Появление болей, видимых опухолей, резкое снижение веса и отсутствие аппетита свидетельствует о развитии рака на поздних стадиях, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал в интервью порталу "АиФ" член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов.

Рак — болезнь, которой свойственно протекать бессимптомно на ранних стадиях, когда от нее еще можно вылечиться. Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3-4 стадия, где речь идет не об излечении, а о максимально возможном сроке продления жизни пациента, — высказался Давыдов.

Врач также посоветовал не заниматься нетрадиционным лечением болезни, поскольку это таит в себе большую опасность потери драгоценного времени.

Если вам поставлен диагноз рак, лечение надо начать немедленно, ведь чем раньше это будет сделано, тем выше вероятность того, что оно даст результат, — пояснил медик.

Давыдов заключил, что промедление даже в несколько недель может обернуться необратимыми последствиями, особенно в случае рака желудка, рака легкого или гормонозависимого рака груди.

Материал носит рекомендательный характер, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!