Байден выступит на Генассамблее ООН

Выступление состоится в Нью-Йорке 21 сентября.

Президент США Джо Байден выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, передает zakon.kz

Президент поедет во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН, – отметил Белый дом.

Дополнительные детали на этот счет пресс-служба обещала распространить позднее.

Правительство США намерено предложить провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации. Эту встречу Вашингтон хочет провести в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в предпоследнюю неделю сентября, - информировала газета Politico

В США рассчитывают обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире по целому ряду направлений. Как отметила Politico, Вашингтон планирует затронуть на этом совещании вопросы расширения поставок вакцин от COVID-19 развивающимся странам, пути совершенствования производства этих препаратов, возможности налаживания международного сотрудничества в области исследований и разработок, связанных с заболеванием. По данным газеты Washington Post, этот саммит запланирован на 22 сентября.

Байден отметил 9 сентября, что намерен вскоре изложить новые меры по оказанию помощи другим государствам в борьбе с пандемией.

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