Главу районного отдела образования Атырауской области могут исключить из партии

Здание было введено в эксплуатацию в 2003 году.

В школе города Кульсары Жылыойского района Атырауской области в некоторых классах не открываются окна, а система вентиляции не работает. После жалоб родителей на то, что духота сказывается на самочувствии детей, учебное заведение посетила комиссия партийного контроля районного филиала Nur Otan.

Здание было введено в эксплуатацию в 2003 году. На сегодня из 50 учебных кабинетов окна есть только в 10. При этом система вентиляции в школе не работает. Некоторые родители считают условия в школе не соответствующими санитарно-техническим нормам и поэтому не пускают своих детей на занятия.

По словам учителей, по возможности, устные предметы, такие как литература, познание мира и другие стараются проводить на улице, поскольку ученики плохо воспринимают информацию в душном помещении.

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По поручению первого заместителя председателя партии Бауыржана Байбека после ознакомления с материалом в СМИ данный вопрос находится на особом контроле областного филиала партии. По итогам проверки Комиссией партконтроля Жылыойского районного филиала партии местным исполнительным органам рекомендовано до конца сентября провести работы по переоборудованию окон и до конца октября произвести реконструкцию системы вентиляции, - отметили в Атырауском областном филиале партии.

Кроме того, по информации филиала, рекомендовано исключить из рядов партии руководителя районного отдела образования А.Какпанбаеву и привлечь к партийной ответственности в виде замечания заместителя акима района А.Шакирова.

Стоит отметить, что в рамках реализации предвыборной программы партии до 2025 года в Атырауской области планируется построить 11 новых школ и 56 детских садов, а все образовательные учреждения обеспечить компьютерной техникой.

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