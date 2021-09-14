Parimatch заключил партнерские соглашения уже с шестью клубами в Английской Премьер-лиге

Контракты предусматривают многочисленные офлайн и digital-проекты.

Parimatch, глобальный технологический и беттинговый бренд, подписал тройное соглашение с футбольными командами, которые играют в Английской Премьер-лиге ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон", а также продолжил партнерства в рамках контрактов с ФК "Эвертон" и ФК "Лестер Сити".

Контракты предусматривают многочисленные офлайн и digital-проекты, эксклюзивный доступ к ресурсам клубов, билеты на матчи, общие розыгрыши клубного мерча и др. Соглашения также включают разработку совместных захватывающих проектов, рекламных кампаний и розыгрышей.

Соглашение с тремя клубами было подписано вскоре после недавнего объявления о начале сотрудничества Parimatch с ФК "Челси" и призвано усилить присутствие и влияние Parimatch в одной из сильнейших мировых футбольных лиг. Включение ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон" к партнерскому портфелю позволило Parimatch стать одним из немногих беттинговых брендов, имеющих такое количество сделок с клубами Премьер-лиги.

Уверенное усиление влияния бренда Parimatch в международном мире спорта – предмет большой гордости для каждого в Parimatch Tech. Добавив в портфель наших партнеров ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион" и ФК "Саутгемптон", можем уверенно сказать, что теперь 30% участников английской Премьер-лиги разделяют наши ценности и боевой дух! Мы счастливы, что подписали соглашения с этими большими командами и с радостью использовать партнерские возможности в пределах нашего сотрудничества. Parimatch восхищается невероятной историей этих клубов и надеется стать частью их успехов и будущих побед. Нас наполняет чувство гордости от сотрудничества с ФК "Челси", "Эвертон" и ФК "Лестер Сити", и мы с нетерпением ждем появления наших команд-партнеров на поле, где они продемонстрируют свою страсть к футболу и победам! - отметил Роман Сиротян, Co-CEO Parimatch Tech.

"Мы рады начать официальное сотрудничество с Parimatch – международным брендом, который разделяет амбиции нашего клуба. Это партнерство создаст немало возможностей для взаимодействия с нашими фанатами, и мы с нетерпением ждем успехов, которые достигнем совместными усилиями в процессе сотрудничества", - прокомментировала Никола Иббетсон, коммерческий директор ФК "Астон Вилла".

Мы искренне приветствуем Parimatch в качестве нашего нового коммерческого партнера. Мы очень счастливы работать в предстоящем сезоне с брендом, разделяющим ценности нашего клуба – амбициозность и прогрессивность, - уточнила Сара Беттерс, директор по маркетингу и партнерства ФК "Саутгемптон".

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании - развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальный бренд-амбассадор букмекера - звезда UFC Конор Макгрегор.

Также Parimatch титульный спонсор киберспортивной команды по Dota 2 Virtus.pro, CS:GO команды Fnatic и эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ. В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита, волейболистка Татьяна Демьянова и боксерша Ангелина Лукас.

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