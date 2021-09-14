Дом с выходом на парк Первого Президента скоро сдадут в Алматы

Проект состоит из 3 очередей и 170 квартир.

В 2020 году в южной столице стартовало строительство жилого комплекса President’s Park. Он стал самым ожидаемым проектом в Алматы. Уже к концу этого года сдается его первая очередь.

President’s Park - это сочетание качества, роскоши и эксклюзивного расположения в экологически чистом районе Алматы. Из окон квартир открываются завораживающие виды на вершины Заилийского Алатау и пик Терешковой. Прохлада алматинских гор, обзор ярких лугов и живописная панорама станут частью вашей жизни. Озеленение от застройщика вокруг и внутри ЖК станет гармоничным продолжением парка.

Месторасположение жилого комплекса диктует бережное отношение к окружающей среде. Это один из крупных рекреационных массивов города, поэтому важно было сохранить атмосферу комфорта зоны отдыха и в то же время создать самодостаточную уютную урбанизированную среду. Не навредить природе, быть с ней в органичном единстве - важная для нас задача.Архитектор Нурлан Камитов, руководитель крупнейшего бюро INK Architects

Архитектура выполнена в современном европейском стиле. "Роскошный минимализм" - так можно назвать его иначе. Каждый блок отличается друг от друга особенными деталями и представляет собой современный квартал с признаками загородных усадебных построек.

Квартал защищен от шума города, тем не менее это не исключает его из контекста происходящих в нем событий. Дом находится в непосредственной близости от парка имени первого Президента Казахстана и гольф-клуба "Жайляу". Любители активного отдыха, несомненно, оценят это по достоинству. В ближайшей транспортной доступности - международные школы "Мирас" и Haileybury Almaty British School, ТРЦ Mega и Esentai Mall, ЛОК "Алатау", вузы, медицинские учреждения, детские сады и рестораны. В центре жилого комплекса будет создана прогулочная аллея с каскадным фонтаном-водопадом. Символика дома - величественные золотые лошади в натуральную величину. Пульс современной жизни и ностальгия по ушедшей кочевой культуре - основные позиции, которые легли в основу функционального и архитектурно-художественного решения.

Проект состоит из 3 очередей и 170 квартир с потолками 3,2 м. Предусмотрен паркинг на 296 машиномест. На каждом этаже расположено всего по 2-3 квартиры. А владельцы пентхаусов смогут насладиться горными панорамами. Также здесь будут созданы активно эксплуатируемые крыши и собственные террасы, - рассказывает руководитель проекта Азамат Едгин.

В основе инженерии комплекса много интересных инновационных решений. Например, используются энергосберегающие технологии утепления стен и окон, за счет которой в квартирах всегда будет комфортная температура. Дома будут облицованы натуральным камнем и клинкерным кирпичом. Электронные замки Kaadas чешского производства, IP-домофония и современная пожарная сигнализация обеспечат безопасность. В жилом комплексе предусмотрена система "умный дом", включающая круглосуточное видеонаблюдение по всему периметру, а также система фильтрации питьевой воды. Для лучшей шумоизоляции используются межквартирные стены из кирпича толщиной 275 мм.

В числе достоинств архитектуры ЖК President’s Park и другие аспекты, например, функциональные крыши, где можно проводить душевные вечера с семьей и друзьями. Как и во всех объектах BI Group, здесь придерживаются концепции "безопасный двор без машин". Меж тем само пространство внутри дома оборудовано с учетом интересов жителей разных возрастов. Отдельное внимание уделено разделению мест для спокойного и активного отдыха: лаунж-зоны, площадка для спортивных игр, детский городок, тренажеры.

Все сделано с заботой о комфорте жильцов - просторные холлы, высокие потолки, увеличенные оконные проемы, безопасные входные группы без ступеней, а также зоны отдыха. Безпороговые двери премиум класса высотой 2,7 м экономят полезное пространство.

В President’s Park роскошна каждая деталь: натуральные отделочные материалы, индивидуальный дизайн ландшафта и холла, антивандальные витражные и штульповые окна, где отсутствует серединный импост. С окон высотой 2,5 метра открывается неповторимый вид. Холлы выполнены из мрамора и натурального дерева. Благодаря остекленным поверхностям пространство каждой комнаты наполнено естественным светом. Текстура натурального камня лаймстоун подчеркивает стройность линий фасадов.

Собственный фитнес-клуб, зона отдыха, coworking площадка, аллея, соединяющая все блоки комплекса - комфортно здесь будет каждому жителю.

President’s Park - находится на территории вечерних бризов, исходящих из ущелья Алма-Арасан. Отсюда всегда веет чистейший горный воздух. Дом будет таким же шикарным, каким был заявлен. Для нас проект стал серьезным вызовом, уверен, мы с ним справимся. Комплекс станет настоящим украшением города, - резюмирует генеральный директор компании BI Development Almaty Айдос Мукатаев.

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