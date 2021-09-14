Из каких стран казахстанцы могут приехать в Россию

Приложение zakon.kz
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Так, прилет любыми авиарейсами разрешен гражданам Казахстана, имеющим вид на жительство (ВНЖ).
Посольство Казахстана в РФ разъяснило правила въезда у эту страну для казахстанцев, сообщает zakon.kz.
В настоящее время граждане Казахстана могут въезжать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение:Прилет в Россию авиарейсами из стран ЕАЭС И СНГ:
Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, ОАЭ, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония.
С 25 июля 2021 года для прилета в Россию регулярными и чартерными авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана), а 1 сентября 2021 года – также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (отобранного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации) только через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".
Как отмечается, при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, включая детей до 5 лет. В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.
В случае прилета в Россию через Беларусь миграционные карты нужно требовать в аэропортах этой страны.Прилет в Россию авиарейсами из других государств:
Помимо вышеуказанных стран ЕАЭС и СНГ, граждане Казахстана могут въезжать в Россию регулярными (не чартерными) авиарейсами из других государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение: Австрия, Албания, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Катар, Кипр, Китай, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, ОАЭ, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония.
Статус рейса (регулярный или чартерный) нужно уточнять в авиакомпании.
В то же время прилет любыми авиарейсами разрешен гражданам Казахстана, имеющим вид на жительство (ВНЖ) в России или основания согласно распоряжению Правительства РФ.
Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через воздушные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. При этом отрицательный ПЦР-тест необходимо иметь, всем гражданам, включая детей до 5 лет, - говорится в информации.Прибытие в Россию через сухопутные пункты пропуска
Въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для граждан Казахстана и других государств по-прежнему ограничен и разрешен только для следующих категорий:
С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться здесь.
При въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска казахстанцам также необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.
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