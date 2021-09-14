Из каких стран казахстанцы могут приехать в Россию

Так, прилет любыми авиарейсами разрешен гражданам Казахстана, имеющим вид на жительство (ВНЖ).

Посольство Казахстана в РФ разъяснило правила въезда у эту страну для казахстанцев, сообщает zakon.kz.

В настоящее время граждане Казахстана могут въезжать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, ОАЭ, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония.

Прилет в Россию авиарейсами из стран ЕАЭС И СНГ:

С 25 июля 2021 года для прилета в Россию регулярными и чартерными авиарейсами из государств-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана), а 1 сентября 2021 года – также из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (отобранного не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации) только через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".

Как отмечается, при въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, включая детей до 5 лет. В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.

В случае прилета в Россию через Беларусь миграционные карты нужно требовать в аэропортах этой страны.

Прилет в Россию авиарейсами из других государств:

Помимо вышеуказанных стран ЕАЭС и СНГ, граждане Казахстана могут въезжать в Россию регулярными (не чартерными) авиарейсами из других государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение: Австрия, Албания, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Катар, Кипр, Китай, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, ОАЭ, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сейшельские Острова, Сербия, Сингапур, Сирия, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония.

Статус рейса (регулярный или чартерный) нужно уточнять в авиакомпании.

В то же время прилет любыми авиарейсами разрешен гражданам Казахстана, имеющим вид на жительство (ВНЖ) в России или основания согласно распоряжению Правительства РФ.

Для граждан Казахстана и иностранных государств при въезде в Россию через воздушные пункты пропуска необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. При этом отрицательный ПЦР-тест необходимо иметь, всем гражданам, включая детей до 5 лет, - говорится в информации.

Прибытие в Россию через сухопутные пункты пропуска

Въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для граждан Казахстана и других государств по-прежнему ограничен и разрешен только для следующих категорий:

аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ, членов семей указанных лиц (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), членов официальных делегаций;

лиц, имеющих дипломатические и служебные визы;

лиц, въезжающих в РФ в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан РФ, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки (попечительства), а также въезжающих совместно с ними в РФ их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, постоянно проживающих на территории РФ (при наличии ВНЖ), а также въезжающих совместно с ними в Россию их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, въезжающих в РФ в целях лечения, сведения о которых направлены медицинской организацией в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в РФ иностранных граждан, в том числе в целях получения медицинских услуг;

лиц, въезжающих в Россию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними их супругов и несовершеннолетних детей;

лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей, указанных в свидетельстве участника Госпрограммы, при предъявлении свидетельства участника Госпрограммы либо его копии, верность которой засвидетельствована в соответствии с законодательством РФ;

лиц, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан;

лиц, въезжающих в Россию в целях обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, указанных в списках, сформированных этими образовательными организациями в соответствии с алгоритмом организации работы в отношении иностранных обучающихся, прибывающих в РФ в целях обучения.

С полным списком категорий иностранных граждан, которым разрешен въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска, можно ознакомиться здесь.

При въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска казахстанцам также необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, отобранного не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

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