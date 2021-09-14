Оснований для объявления ЧС нет - акимат Мангистауской области

Влажность воздуха не соответствует критериям для объявления в регионе ЧС.

Власти Мангистауской области говорят, что оснований для введения ЧС в регионе из-за засухи нет, передает zakon.kz.

В акимате Мангистауской области сообщили, что Департамент по ЧС измерил влажность воздуха. Результаты показали, что влажность не соответствует критериям для объявления ЧС. Также в регионе не регистрировались факты отравления и заболевания животных инфекционными болезнями, растения тоже не повреждались вредителями. Поэтому законных оснований для объявления ЧС нет.

Руководитель Управления сельского хозяйства Мангистауской области Серик Калдыгул сообщил, что сейчас проводится работа по ликвидации дефицита кормов. Из резерва правительства Мангистауской области выделили 1,9 млрд тенге. Эти деньги выделили для поддержки крестьян, которые пострадали от засухи. 57% средств уже освоено.

На выделенные из местного бюджета возвратные деньги - 150 млн тенге через АО СПК "Каспий" с 15 июля назначены операторы из каждого города, района, которые занимаются транспортировкой сена. На сегодняшний день закуплено 1350 тонн сена. Эта работа продлится до конца года.

Из местного бюджета выделено 54 млн тенге, на возвратные средства назначены операторы из районов, которые уже доставили 950 тонн ячменя из Костанайской области. В настоящее время ячмень реализуется полностью, на оборотные средства дополнительно закупается 1 тыс. тонн кормов.

Закуплено 15 вагонов пшеницы 3-4 сортов на 107 млн тенге. В ближайшие дни закуп будет доставлен в регион.

С начала года в регион поступило 41 500 тонн сена. Из них 3500 тонн были доставлены в виде помощи из других областей и бесплатно распределены владельцам скота, пострадавшего от засухи. Объем перевезенных в регион кормов составил 24 тыс. тонн.

В Управлении сельского хозяйства сообщили, что субсидии или поддержка оказывается только владельцам скота, который зарегистрирован в базе идентификации сельскохозяйственных животных. ​Всего в регионе зарегистрировано 636 824 голов скота, Из них погибло 1163 (0,18 % от общего количества). Из погибших животных всего 194 были в этой базе.

Сейчас в регионе полным ходом идет заготовка запасов зимних кормов, - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.

Для того, чтобы обеспечить кормами зимой из бюджета в качестве возвратных средств выделили 5,3 млрд тенге. На эти деньги планируется до конца года закупить 26 тыс. тонн сена и 34 тыс. тонн кормов.

Начаты работы по перевозке сена из других регионов. Пять крестьянских хозяйств отправились на сенокос в Атыраускую и Актюбинскую области. Они будут запасать сено и реализовывать излишки другим владельцам скота. Помимо этого, 14 бригад занимаются сенокосом на местных пастбищах . До конца года они заготовят 15 тысяч тонн сена.

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