В Казахстане расширят перечень товаров, на которые выписываются ЭСФ

Обязательство по выписке ЭСФ в модуле "Виртуальный склад" по таким товарам наступает с 1 ноября 2022 года.

Комитет госдоходов разработал проект приказа по вопросам внедрения сопроводительных накладных на товары, сообщает zakon.kz.

В связи с завершением пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары по подакцизной продукции, ввозу/вывозу товаров на/с территории РК документ предусматривает включение соответствующих положений Правил и сроков реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их документооборот в действующие Правила оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот.

Как отметили в КГД, в целях противодействия теневой экономике расширяется Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" информационной системы электронных счетов-фактур на строительные материалы.

При этом обязательство по выписке ЭСФ в модуле "Виртуальный склад" по таким товарам наступает с 1 ноября 2022 года с предварительным проведением Пилота с 1 февраля 2022 года.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября.

Все заинтересованные лица, общественные объединения, бизнес-ассоциация и налогоплательщики могут принять активное участие в обсуждении данного проекта.

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