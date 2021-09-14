Акимы областей войдут в состав пограничной госкомиссии при Правительстве РК

Приложение zakon.kz
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В частности, будут образованы областные координационные советы по реализации решений Государственной пограничной комиссии при Правительстве РК.
Комитет национальной безопасности РК подготовил проект распоряжения Правительства РК, которым вносятся изменения и дополнения в распоряжение от 21 ноября 2017 года "Об образовании Государственной пограничной комиссии при Правительстве Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.
В частности, предлагается изменить состав Государственной пограничной комиссии.
Теперь в нее войдут:
Ранее в состав комиссии входили вице-министры и не было акимов.
Кроме того, вносится новый пункт о том, что под председательством акимов приграничных областей будут образованы областные координационные советы по реализации решений Государственной пограничной комиссии при Правительстве РК.
Принятие проекта позволит совершенствовать работу Государственной пограничной комиссии при Правительстве Республики Казахстан, выстроить четкую вертикаль, позволяющую учитывать мнения как центральных государственных, так и местных исполнительных органов по вопросам пограничной безопасности, - считают в КНБ РК.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 сентября.
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