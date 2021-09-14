Акимы областей войдут в состав пограничной госкомиссии при Правительстве РК

В частности, будут образованы областные координационные советы по реализации решений Государственной пограничной комиссии при Правительстве РК.

Комитет национальной безопасности РК подготовил проект распоряжения Правительства РК, которым вносятся изменения и дополнения в распоряжение от 21 ноября 2017 года "Об образовании Государственной пограничной комиссии при Правительстве Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

В частности, предлагается изменить состав Государственной пограничной комиссии.

Теперь в нее войдут:

заместитель премьер-министра РК, председатель

заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – Директор Пограничной службы (по согласованию), заместитель председателя

начальник Департамента охраны границы Пограничной службы КНБ РК (по согласованию), секретарь

министр индустрии и инфраструктурного развития РК

министр иностранных дел РК

министр обороны РК

министр внутренних дел РК

министр сельского хозяйства РК

министр финансов РК

министр энергетики РК

министр здравоохранения РК

министр труда и социальной защиты населения РК

министр культуры и спорта РК

министр по чрезвычайным ситуациям РК

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

аким Алматинской области

аким Восточно-Казахстанской области

аким Жамбылской области

аким Мангистауской области

аким Туркестанской области

аким Актюбинской области

аким Атырауской области

аким Западно-Казахстанской области

аким Костанайской области

аким Кызылординской области

аким Павлодарской области

аким Северо-Казахстанской области.

Ранее в состав комиссии входили вице-министры и не было акимов.

Кроме того, вносится новый пункт о том, что под председательством акимов приграничных областей будут образованы областные координационные советы по реализации решений Государственной пограничной комиссии при Правительстве РК.

Принятие проекта позволит совершенствовать работу Государственной пограничной комиссии при Правительстве Республики Казахстан, выстроить четкую вертикаль, позволяющую учитывать мнения как центральных государственных, так и местных исполнительных органов по вопросам пограничной безопасности, - считают в КНБ РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 сентября.

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