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Токаев выразил соболезнования Джонсону

Фото: akorda.kz 14 сентября 2021, 17:24

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки Вам и всем членам Вашей семьи - Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в связи с кончиной его матери Шарлотты Джонсон Уолл, сообщает zakon.kz.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки Вашему Превосходительству и всем членам Вашей семьи в связи с этой невосполнимой утратой. Миссис Джонсон Уолл была выдающейся личностью, которая своими великолепными работами внесла значительный вклад в развитие и продвижение современного искусства в Соединенном Королевстве и за его пределами. Уверен, что теплые воспоминания о Вашей дорогой матери будут жить в сердцах и умах всех, кто знал ее, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

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