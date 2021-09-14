Граждан Узбекистана с партией наркотиков задержали в Мангистауской области

У них обнаружено наркотическое средство “мефедрон” общим весом 50 грамм.

30 доз мефедрона изъяли у граждан Узбекистана в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

6 сентября сотрудниками Департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных задержаны граждане Республики Узбекистан. Во время обыска у них обнаружено наркотическое средство “мефедрон” общим весом 50 грамм, расфасованные в 30 полиэтиленовых пакетика, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Назначена соответствующая экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается и окончательное решение в отношении виновных с определением степени их вины будет принято по его результатам.

Также было отмечено, что с 6 по 12 сентября в рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Допинг-2021” за шесть дней полицейские Мангистау выявили 20 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Из шести уголовных преступлений два факта по статье 297 ч.1 УК РК , четыре – по статье 296 ч. 4 УК РК. Также выявлено 14 уголовных наркопроступков по статье 296 ч. 2-3 УК РК, связанные с хранением наркотических средств, без цели сбыта.

Составлено семь протоколов об административных правонарушениях:

1 факт по ст.426 ч.2 КоАП РК “Безрецептурный отпуск лекарственного средства“.

4 факта по ст.427 ч.1 КоАП РК “Нарушение правил технической укрепленности помещений“.

2 факта по ст.464 ч.1 КоАП РК “Нарушение правил (норм) лицензирования деятельности, в сфере легального оборото прекурсоров“.

Из незаконного оборота изъято 1 кг 748 грамм различных наркотических средств, в том числе 1 кг 660 грамм марихуаны и 88 грамм синтетических наркотиков (“мефедрон”, “альфа PVP” и другие аналоги).

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