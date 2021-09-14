Полицейские спасли мужчину от суицида в Караганде

В Караганде полицейские предотвратили попытку суицида.

Карагандинские стражи порядка предотвратили попытку суицида, вытащив мужчину из петли. У них были считанные минуты на спасение, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Polisia.kz, 9 сентября наряд полка патрульной полиции УП города Караганды в составе инспекторов Асхата Нургалиева, Бауыржана Курманалиева и Улана Музапарова нес службу в Кировском секторе города. Около 23:30 к ним из Центра оперативного управления поступило сообщение, что в 22-м микрорайоне в квартире происходит семейный конфликт.

Когда мы приехали на указанный адрес, то у подъезда дома нас встретила женщина. Именно она звонила в полицию. Выяснилось, что ее бывший супруг собирается покончить с собой. Мужчина по WhatsApp связался со старшей дочерью, которой написал прощальное письмо и отправил фото самого себя с петлей на шее. Женщина не могла назвать точный адрес его проживания - бывший супруг проживал на съемной квартире, - но могла показать дом и подъезд. Оказалось, жилище находилось в соседнем 21-м микрорайоне, - говорит Асхат Нургалиев.

Полицейские понимали, что у них есть считанные минуты. Вскоре они стояли у квартиры, которую снимал мужчина. Стали стучать в металлическую входную дверь, но к ней никто не подошел. Приняли решение - попасть в квартиру через форточку.

Напарник меня подсадил, и я смог дотянуться до окна. Форточка оказалась открытой. Я пролез в нее и попал на кухню. Открыл входную дверь, и вместе с напарником стали осматривать квартиру. Распахнули дверь ванной, а там мужчина с петлей сидит на полу и уже хрипит, - рассказывает Бауыржан Курманалиев.

Патрульные сняли с мужчины петлю, оказали первую медицинскую помощь. Он пришел в себя, мог говорить, передвигаться. Приехавшие медики скорой помощи проверили мужчину и констатировали - его жизни ничего не угрожает. Оказалось, данный гражданин оказался в жизненном тупике: с женой развелся и недавно был уволен с работы. Полицейские передали мужчину под присмотр родственников и продолжили службу.

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