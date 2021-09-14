Казахстан направит 10 наблюдателей на выборы в Госдуму РФ

Выборы состоятся 19 сентября 2021 года.

Центральная избирательная комиссия Казахстана утвердила список наблюдателей, направляемых на выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ 19 сентября, сообщает zakon.kz.

В наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы РФ примут участие 10 представителей Республики Казахстан в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС, а также по приглашению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, – говорится в сообщении на сайте ЦИК.

В состав делегации вошли члены ЦИК республики, а также представители дипломатического корпуса:

Альжанов Булат СадыковичДауылбаев Ерлан СламхановичЖундубаев Марат КунисбайулыКанаткалиев Сериккали ХабылгалиевичМурзалин Жанбулат ИбраимовичМустафина Сабила СапаровнаПетров Константин ВикторовичТурсунбаев Ильяс КайратовичХозеулы ЕдильЩегорцова Анастасия Геннадьевна

Выборы состоятся 19 сентября 2021 года. Избираются 450 депутатов, из которых 225 депутатов - по одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат) и 225 депутатов - по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов, сроком на 5 лет.

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