"Манчестер Юнайтед" проиграл "Янг Бойз" в матче Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе "Стад де Сюисс" в Берне.

ФК "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 проиграл швейцарскому "Янг Бойз" в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Встреча прошла на стадионе "Стад де Сюисс" в Берне.

У гостей отличился Криштиану Роналду (13-я минута), для которого этот гол стал 135-м в турнире, по этому показателю он является единоличным рекордсменом. У хозяев голы забили Николас Муми Нгамалё (66) и Джордан Сибачо (90+5). На 35-й минуте был удален защитник "Манчестер Юнайтед" Арон Ван-Биссака.

Роналду провел 177-й матч в Лиге чемпионов, догнав по этому показателю бывшего вратаря испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса. Команды выступают в группе F вместе с итальянской "Аталантой" и испанским "Вильярреалом", матч между которыми состоится позднее во вторник.

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