Она объяснила, что к решению поступать ее сподвиг сериал "Историк".

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила стать историком, передает zakon.kz.

Она объяснила, что к решению поступать ее сподвиг сериал "Историк". Она настолько впечатлилась его концепцией, что задумалась о поступлении на аспирантуру исторического факультета.

Мне стало любопытно все это, я стала читать больше про историческую цикличность и была просто в шоке – почему никто и никогда в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ, - написала Бузова в Instagram.

Как сообщает lenta.ru, Бузова по высшему образованию географ. Она окончила географический факультет Санкт-Петербургского Государственного университета в 2008 году.

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