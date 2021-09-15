Как изменится одна из главных улиц в Алматы

Для удобства пешеходов завершается строительство променадной зоны.

В акимате Алматы рассказали, как изменится одна из главных дорог в городе, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, по улице Толе би от ул. Байтурсынова до ул. Яссауи ведется средний ремонт дороги общей протяженностью 8,5 км.

Проводится также обновление покрытия тротуаров, частичная замена деформированных бордюров и арычных лотков. На узких участках - от ул. Байтурсынова до ул. Ауэзова - демонтируются трамвайные рельсы. Таким образом, будет обеспечена одинаковая ширина проезжей части на всем протяжении ремонтируемой дороги, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по краям будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта, без остановочных карманов.

При этом в местах, соответствующих требованиям безопасности дорожного движения, организованы парковочные карманы для общего пользования. До пересечений с магистральными улицами организованы разворотные разрывы.

На сегодняшний день закончена укладка асфальтового покрытия на участках от ул. Байтурсынова до ул. Байзакова и от ул. Момышулы до ул. Яссауи. Бакытжан Сагинтаев поручил проконтролировать качество ремонтных работ и открыть магистральную улицу для движения в оговоренные сроки.

Аким города также проинспектировал ход строительства новых станций метро и пробивки пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Алатау, в административном центре Наурызбайского района.

Для удобства пешеходов вдоль улицы Толе би от ул. Яссауи до ул. Момышулы завершается строительство променадной зоны. В рамках проекта, реализуемого по "Бюджету участия", предусмотрен текущий ремонт, асфальтирование участка, установка скамеек, урн, опор освещения, - заявили в акимате города.

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